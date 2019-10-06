Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС. ФОТО

Як повідомляють у пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій, на розі п'ятиповерхового гуртожитку утворився провал ґрунту 3х2 м, завглибшки 1,2 м, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На першому поверсі будівлі, де розташовувалася аптека, утворилися тріщини на стінах.

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"Керівництвом університету було прийнято рішення про відселення студентів у гуртожиток №1 Дніпровського політехнічного університету", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС області.

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що існує загроза обвалу будівлі гуртожитку.

"Студентів відселено. Газ, електрику перекрито. Під будівлю закачують бетон. Будівлю споруджено в 50-х. Фундамент стрічковий. Під будівлею - бомбосховище. Причини з'ясовує спеціальна комісія", - написав Філатов.

Міський голова попросив жителів міста не наближатися до перекритого кварталу, а радіус цієї території навколо будівлі становить понад 70 м.

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Він повідомив, що в неділю, 6 жовтня, центральний проспект Яворницького буде перекрито.

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Фото: dp.informator.ua / Гліб Пархомець