Чоловік задавив екскаватором свого напарника в Чернівецькій області. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації обласної Національної поліції.

"Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим сталася сьогодні, 5-го жовтня, на березі річки Дністер у селі Вороновиця. Під час чищення берега Дністра 62-річний водій екскаватора здійснив наїзд на свого 45-річного напарника, який у цей час перевіряв справність вузлів та агрегатів. Від отриманих травм, які є несумісними з життям, потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Відомості про дорожньо-транспортну пригоду слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб.

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