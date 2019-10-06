У Запоріжжі підліток взяв автомобіль батьків і влаштував ДТП: одна людина загинула, четверо в лікарні. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ Нацполіції в Запорізькій області, повідомлення про аварію на вулиці Чумаченка надійшло правоохоронцям 5 жовтня.

Встановлено, що водій автомобіля "Hyunday", який взяв транспортний засіб без дозволу батьків, не впорався з керуванням, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автівкою "Daewoo Lanos".

Внаслідок аварії пасажир першого транспортного засобу, хлопець, віком близько 14 років (повні дані встановлюються), від травм помер під наглядом лікарів. Водій та ще двоє пасажирів, хлопці 2004 та 2005 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Також до медичного закладу з травмами потрапив водій автомобіля "Daewoo Lanos", 1983 року народження.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються усі обставини події.