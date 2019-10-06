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06.10.19 18:45

Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва. ФОТОрепортаж

6 жовтня в центрі Києва відбулась акція "Зупинимо капітуляцію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Акція Зупинимо капітуляцію відбулась у центрі Києва 02
Акція Зупинимо капітуляцію відбулась у центрі Києва 03
Акція Зупинимо капітуляцію відбулась у центрі Києва 04
Акція Зупинимо капітуляцію відбулась у центрі Києва 05

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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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