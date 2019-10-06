Між КПВВ "Станиця Луганська" і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА. ФОТОрепортаж

До цих робіт долучилися10 осіб, а також було задіяно автокран, автопідйомник, бортовий автомобіль, компресор, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

Триває встановлення стовпчиків на автодорозі від КПВВ до мосту для розділення потоку пішоходів від частини дороги, якою курсує автобус.

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Також почався монтаж двох автобусних зупинок. Перша з них буде розташована біля будівлі Червоного Хреста, друга - в районі зруйнованого моста.

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Фото: facebook.com/odalug

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування. Відкрити міст планують до 15 листопада.