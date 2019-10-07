Тіло відлетіло майже на 50 метрів: у Києві джип насмерть збив молодого чоловіка на "зебрі". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За словами свідків, водій Volkswagen Touareg їхав на швидкості вулицею Маршала Гречка з боку вулиці Щербакова і збив чоловіка, який перебігав дорогу на пішохідному переході.

Удар був такої сили, що тіло відлетіло на відстань 40-50 метрів від місця зіткнення. Сама ж машина зупинилася лише за 100 метрів від тіла. Медикам, які прибули на автопригоду, нічого не залишалося як констатувати факт смерті. Загиблому чоловіку було близько 30 років. На місці трагедії працюють слідчі, які з'ясовуватимуть усі подробиці ДТП.

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Фото: Еспресо