Карпати вкрило снігом. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський досягла -6 °С. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 8:45 07.10.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 2 м/с, температура повітря -6 °С, місцями туман, видимість до 100 м", - повідомляють рятувальники.

Крім цього, як інформує "Укрінформ" з посиланням на дані заступника начальника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрія Горбенка, на метеостанції Пожижевській, розташованій на висоті 1,5 тис. м над рівнем моря, сніговий покрив досягає 7 см.

"На Пожижевській метеостанції сніговий покрив досягає 7 см", - зазначив Горбенко.

Читайте також: Упродовж тижня під час пожеж в Україні загинуло 17 людей, на водних об'єктах - 9, - ДСНС

У ДСНС Івано-Франківської області зазначили, що через істотне похолодання і сніг рятувальники просять любителів гірського відпочинку утриматися від походів у гори, оскільки за таких умов дуже легко збитися з наміченого маршруту навіть досвідченим туристам.

Для тих, хто зважиться в таку подорож, рятувальники радять пам'ятати про те, що "безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема - належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також - від знання місцевості та її природних перешкод".

Служба ДСНС в області також просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватися та отримати консультацію співробітників гірської пошуково-рятувальної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС попереджає українців про сильні заморозки