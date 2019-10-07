Кулеба і посол Молдови в Україні обговорили питання спільного досягнення членства в ЄС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

"Є думка, що у "Східному партнерстві" Україну, Молдову та Грузію об'єднує спільна мета - членство у ЄС. Ми можемо досягати її спільно! Тому з послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном говорили про те, як нам спільно рухатися до мети", - повідомив віцепрем'єр.



Фото: Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Зустріч представників країн-учасниць ініціативи ЄС "Східного партнерства" відбудеться в Баку.