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07.10.19 11:05

Кулеба і посол Молдови в Україні обговорили питання спільного досягнення членства в ЄС. ФОТО

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба обговорив з послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном питання спільного досягнення членства в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

"Є думка, що у "Східному партнерстві" Україну, Молдову та Грузію об'єднує спільна мета - членство у ЄС. Ми можемо досягати її спільно! Тому з послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном говорили про те, як нам спільно рухатися до мети", - повідомив віцепрем'єр.

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Фото: Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Зустріч представників країн-учасниць ініціативи ЄС "Східного партнерства" відбудеться в Баку.

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