Водолази-контрабандисти намагалися перемістити 9,2 тис. пачок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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"Під час патрулювання місцевості поблизу річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією, наряд побачив невідомих осіб із пакунками на плечах. Помітивши прикордонників та зрозумівши що їх викрито, зловмисники покинули свої ноші та спробували втекти. Не вдалося. Згодом неподалік кордону військовослужбовці затримали двох правопорушників. Ними виявилися мешканці селища Ділове 19-ти та 17-ти років і вдягнені вони були у гідрокостюми", - йдеться в повідомленні.

Чоловіки планували перемістити до Румунії 10 пакунків, в яких було 9200 пачок сигарет.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів, затриманих доставлено до прикордонного підрозділу.

Правову оцінку діям зловмисників визначатиме суд.





