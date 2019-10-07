"ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя", - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська. ДОКУМЕНТ

Це звернення в мережі Facebook оприлюднила волонтерка Наталя Воронкова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, мешканці смт Золоте-4 змушені звернутися до Вас як гаранта Конституції з вимогою негайного припинення відведення підрозділів ЗСУ із бойових позицій, які вони займають на сьогодні. Вважаємо такі дії капітуляцією. Як показала практика такі відведення підрозділів ЗСУ призводили лише до погіршення становища місцевих мешканців: місце проживання перетворюється у "сіру зону" де життя людини нічого не варте. ЗС України- гарантія безпеки нашого життя", - йдеться у зверненні до Зеленському.

"Мирні мешканці сусідньої Катеринівки теж хочуть щоб Наші військові НЕ відходили, вони не хочуть опинитись в "сірій", нічийній, небезпечній зоні... Їх там 248 людей!!! І більшість похилого віку. 14 дітей!!! Треба буде - теж лист напишуть", - зазначається в зверненні.

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