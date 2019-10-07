Акція "Суд над Путіним" відбулася під посольством РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Активісти провели імпровізований Гаазький суд над Володимиром Путіним за вчинені ним військові злочини проти людяності. Зокрема активіст, переодягнений у костюм ув'язненого Путіна, давав показання за скоєні злочини в Грузії, Молдові, Україні - на Донбасі і в Криму, Чечні і Сирії.
Підтримати учасників акції під посольство РФ прийшов і колишній політв'язень Володимир Балух.
"Я вірю, що ми дочекаємося часу, коли будемо свідчити (в Гаазькому трибуналі. - Ред.). Будемо давати показання правдиві і відверті. Нам для цього, на відміну від них, не треба брехати. Скажемо правду, і цього буде достатньо", - заявив Балух.
Будівля посольства охороняється нацгвардійцями.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.