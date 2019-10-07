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07.10.19 13:25

Акція "Суд над Путіним" відбулася під посольством РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля посольства Росії 7 жовтня, в день 67-річчя президента РФ Володимира Путіна, відбулася акція "Суд над Путіним".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активісти провели імпровізований Гаазький суд над Володимиром Путіним за вчинені ним військові злочини проти людяності. Зокрема активіст, переодягнений у костюм ув'язненого Путіна, давав показання за скоєні злочини в Грузії, Молдові, Україні - на Донбасі і в Криму, Чечні і Сирії.

Підтримати учасників акції під посольство РФ прийшов і колишній політв'язень Володимир Балух.

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"Я вірю, що ми дочекаємося часу, коли будемо свідчити (в Гаазькому трибуналі. - Ред.). Будемо давати показання правдиві і відверті. Нам для цього, на відміну від них, не треба брехати. Скажемо правду, і цього буде достатньо", - заявив Балух.

Будівля посольства охороняється нацгвардійцями.

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Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 02
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 03
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 04
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 05
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 06
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 07
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 08
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 09
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 10
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 11
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 12
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 13
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 14
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 15
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 16
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 17
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 18
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 19
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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