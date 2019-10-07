Сидів на руках у водія: у ДТП на Київщині загинув 7-річний хлопчик, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що 33-річний житель Броварів із пасинком їхали на риболовлю, хлопчик сидів на колінах у батька. На заокругленні дороги водій не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Авто з’їхало в кювет де зіткнулося із бетонною огорожею", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок аварії 7-річна дитина загинула на місці пригоди. Водія в непритомному стані госпіталізовано до реанімації.

Поліція розслідує обставини ДТП.

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Фото: пресслужба ДСНС у Київській області