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07.10.19 16:23

Начальниця відділення держбанку наживалася на переселенцях у Харкові, - СБУ. ФОТО

У Харкові співробітники Служби безпеки України викрили завідуючу відділення одного з державних банків на зловживаннях з обслуговування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисниця систематично вимагала від "переселенців" гроші за проведення процедури ідентифікації без їх фізичної присутності у відділенні банку. За кожного "клієнта" на підставі наявності лише його пенсійної банківської картки завідувачка одержувала від посередників від 200 гривень за кожне продовження нарахувань", - йдеться в повідомленні.

Через протиправну оборудку чиновниця, з порушенням чинного законодавства, нараховувала пенсії громадянам, які фактично не змінювали місце проживання і продовжують мешкати у тимчасово окупованих районах Донбасу.

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У межах відритого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували одержання керівницею відділення двох "траншів" неправомірної вигоди на загальну суму майже п’ятнадцять тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці держбанку у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Начальниця відділення держбанку наживалася на переселенцях у Харкові, - СБУ 01

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