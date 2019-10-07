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07.10.19 16:59

Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила керівництво комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" на закупівлі неякісного обладнання, що поставило під загрозу роботу об’єкта критичної інфраструктури та життя людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці 2017 року посадовці придбали у комерційної структури обладнання часів СРСР, під виглядом нового, яке непридатне для використання у механообробному процесі. Сума контракту становила 2,6 мільйона гривень. Насправді вартість закупленого "металобрухту" була максимум 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Проведена судова експертиза встановила, що внаслідок проведеної протиправної оборудки комунальному підприємству завдано збитки у розмірі майже 2,5 мільйона гривень. За висновками профільних експертів, через дії керівництва КП виникла реальна загроза сталому функціонуванню метрополітену й відповідно життю та здоров’ю пасажирів.

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Наразі керівнику КП "Дніпропетровський метрополітен" та директору комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Триває досудове слідство.

Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ 01
Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ 02
Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ 03
Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ 04

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