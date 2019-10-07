Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці 2017 року посадовці придбали у комерційної структури обладнання часів СРСР, під виглядом нового, яке непридатне для використання у механообробному процесі. Сума контракту становила 2,6 мільйона гривень. Насправді вартість закупленого "металобрухту" була максимум 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Проведена судова експертиза встановила, що внаслідок проведеної протиправної оборудки комунальному підприємству завдано збитки у розмірі майже 2,5 мільйона гривень. За висновками профільних експертів, через дії керівництва КП виникла реальна загроза сталому функціонуванню метрополітену й відповідно життю та здоров’ю пасажирів.

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Наразі керівнику КП "Дніпропетровський метрополітен" та директору комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Триває досудове слідство.







