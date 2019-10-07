Населення Золотого загалом підтримує концепцію розведення сил і наші плани, - Загороднюк. ФОТО

У повідомленні пресслужби Міноборони наголошується, що в складі робочої групи, до якої також залучені заступник голови Національної поліції України Вадим Троян та міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, чиновники відвідали місто Золоте Луганської області, де в рамках досягнутих у попередні роки в Мінську домовленостей заплановано процес розведення військ, інформує Цензор.НЕТ.

Глава оборонного відомства зустрівся з місцевими жителями, волонтерами та військовослужбовцями Збройних сил України, які виконують бойові завдання в згаданому населеному пункті.

Під час спілкування, зокрема, йшлося про відновлення місцевої інфраструктури, ремонту доріг, медичного та іншого забезпечення жителів Золотого. Андрій Загороднюк підтвердив готовність відповідних структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил і Національної поліції і надалі активно реалізовувати гуманітарні проекти з метою поліпшення рівня життя городян.

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"Ми спілкувалися з великою кількістю людей, зокрема запитали про їхнє ставлення до процесу розведення військ, до тих подій, які відбуваються. Можу з упевненістю сказати - місцеве населення загалом підтримує концепцію розведення сил і ті плани, які у нас є", - зазначив міністр оборони.

За словами керівника військового відомства, за результатами проведених зустрічей планується створити координаційний центр, який підпорядковуватиметься місцевій адміністрації і координуватиме дії представників ЗС України, Нацполіції й інших структур. Завданням Центру буде оперативне вирішення всіх проблемних питань громадян та надання їм безпеки.

Андрій Загороднюк запевнив, що спільними зусиллями армійців і влади буде гарантовано належний рівень безпеки людей.











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Фото: mil.gov.ua

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