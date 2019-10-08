Розведення сил можливе лише після 7 днів "тиші", - міністр оборони Загороднюк. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністра оборони супроводжували начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заступник керівника Нацполіції України Вадим Троян, голови Луганської та Донецької обласних адміністрацій, а також представники української сторони СЦКК.

Учасники робочої групи оглянули хід будівництва моста поблизу Станиці Луганської, проінспектували перебіг робіт з демонтажу інженерних споруд та поспілкувалися з військовими і представниками ЗМІ.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо запланованого розведення сил і засобів у районі Петрівського і Золотого, Міністр оборони України вкотре наголосив, що зазначений процес зможе розпочатися лише тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь у згаданих районах та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше семи діб. Міністр також зазначив, що після завершення процесу розведення, завдання щодо контролю за демілітаризованою зоною покладатиметься на працівників Національної поліції України. Як підкреслив Андрій Загороднюк, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у випадку порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад.

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"Для цього створено всі передумови, розроблено відповідний план з урахуванням саме такої ситуації", – зазначив Міністр оборони і додав, що координати місць розведення є у Мінських угодах, їх було нанесено ще у 2014 році.

Своєю чергою, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак конкретизував, що розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони.

"Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі, – поінформував генерал-лейтенант Руслан Хомчак. – Підрозділи Збройних Сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію".









Фото: пресслужба Міноборони