Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
08.10.19 11:35

У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко. ФОТОрепортаж

Поблизу Миколаєва в трагічній ДТП загинули заступник начальника ГУНП - начальник кримінальної поліції полковник поліції Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника УПН ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"Вранці 8 жовтня на автодорозі "Херсон - Миколаїв" поблизу с. Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів ТОYОТА і Lexus.

У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 01
Фото: Аброськін/Facebook

В результаті ДТП в автомобілі ТОYОТА загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали в напрямку м. Миколаїв; З місця пригоди водій Lexus був госпіталізований", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 02
Володимир Іллічко

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб". Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

Читайте також: Під час чергування в ДТП на Полтавщині загинула патрульна поліцейська Фетч

У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 03

Сергій Сидоренко

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських, всім, хто любив і поважав їх. У Володимира Іллічка залишилися дружина і 13-річний син. Сумуємо разом з вами. Схиляємо голови перед їхньою світлою пам'яттю", - йдеться в повідомленні поліції.

У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 04
У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 05
У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 06
У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 07
У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 08
Фото: Новости N

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100