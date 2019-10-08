Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи. ФОТОрепортаж

Про це повідомила волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями я оплатила монітор для реанімації, сьогодні оплатила ще один, сума - 82 800 грн, також два негатоскопи 14 500 грн, продукти (12 тис.), на ліки воїну (4 тис.) і відправили посилку на передову. Витрат багато, війна триває, допомагайте, хто чим може. Нагадую, що ми перебуваємо у відділенні травматології (нема на складі), з питань пишіть у приват, я прошу писати по суті. Карти для допомоги помінялися: 4627 0551 5008 4795 Приватні та 4441 1144 4022 0109 монобанк, Ветвицька Наталія", - написала вона, опублікувавши фото покупок, виписок і чеків.















Юсупова також повідомила про те, що в Київський госпіталь швидкими привезли двох ампутантів, без руки і стопи, і в п'ятницю привезли воїна з важким пораненням ноги. Також, за її словами, в госпіталі проходять лікування багато інших воїнів з різними пораненнями і травмами, є кілька людей з онкозахворюваннями.

"Наближається День захисника України. Коридори госпіталю порожні, знайдіть пару хвилин привітати і провідати наших воїнів! Потреби у нас все ті ж, соки, вода, йогурти, кава, чай, ковбасні і сирні вироби, цукерки та печиво. З одягу, це куртки, спортивні костюми, футболки, ще шампуні і пелюшки під рани. З ліків дексалгін і кетанов у ампулах", - додала волонтерка.