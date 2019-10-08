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08.10.19 15:43

Найманця РФ, який намагався здійснити теракт у Запорізькій області, засуджено до 5 років ув'язнення, - СБУ. ФОТО

У Запоріжжі за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України засуджено жителя Донецької області, який намагався скоїти терористичний акт.

Найманця РФ, який намагався здійснити теракт у Запорізькій області, засуджено до 5 років ув'язнення, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час досудового розслідування слідчі органів безпеки встановили, що уродженець РФ був завербований представниками так званого "МДБ ДНР". Він пройшов підготовку у навчальному центрі бойовиків з вибухотехнічної справи і отримав завдання на скоєння теракту. Для його виконання найманець прибув до Запоріжжя із підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже півтора кілограма пластиду. Він планував встановити та підірвати його у густонаселеному районі обласного центру. За задумом кураторів вибух мав призвести до чисельних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні", - йдеться в повідомленні.

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"Контррозвідники СБУ затримали "підривника" неподалік місця запланованого теракту одразу після спроби ініціювати вибух. Зловмисник повністю визнав провину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Жовтневий районний суд Запоріжжя призначив "підривнику" покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п’ять років", - додали у відомстві.

Найманця РФ, який намагався здійснити теракт у Запорізькій області, засуджено до 5 років увязнення, - СБУ 01

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