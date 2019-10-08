МВС стане першим державним органом, який закупить вітчизняні літаки для своїх підрозділів, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "Зараз ми підписали попередні домовленості про постачання для системи МВС АН - 178. Це український красень, який вперше буде поставлятися в Україні. Дев'ять літаків будуть працювати на потреби ДСНС. Ще чотири використовуватимуться Нацгвардією", - заявив Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що АН-178, з них 9 літаків плануються для підрозділів ДСНС, які будуть використовуватися, в тому числі, для пожежогасіння. Національна гвардія отримає чотири одиниці для перевезення вантажів та особового складу.

Плюс літаків для ДСНС - це багатомодальність, тобто пожежний літак можна швидко переобладнати у медико- евакуаційний, вантажний або транспортний.

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Окремо планується установка системи пожежогасіння контейнерного типу, яка буде генерувати маленькі водні "бомби".

Арсен Аваков нагадав, що система МВС вже замовила у підприємства "Антонов" літаки АН - 142П.

Голова ДСНС Микола Чечоткін підкреслив, що питання дооснащення авіапарку служби лишається актуальним.

"Нові літаки дають можливість нам виконувати свої завдання краще та оперативніше. Крім того, працювати за кордоном, тому що надзвичайні ситуації не знають кордонів", - зазначив Микола Чечоткін.

Міністр внутрішніх справ закликав підтримувати вітчизняне літакобудування. Адже державні замовлення - це нове життя для українських моделей.

"Меморандум про придбання 13 АН-178 для МВС - це база для руху вперед для цих моделей. Як тільки Україна купує для себе, купують іноземці", - зазначив він.

Президент ДП "Антонов" Олександр Донець заявив, що підприємство сподівається на подальше двостороннє співробітництво з МВС.

"МВС зробило важливий крок у державних замовленнях. Вони вперше замовили українські літаки для своїх потреб. Ми сподіваємось, що не зупинимося на літаках АН - 178 та АН - 142П", - зазначив очільник ДП "Антонов".



