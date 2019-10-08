Під час одержання хабаря 99 тисяч від бізнесмена-аграрія в Черкаській області затримали начальника територіальної податкової, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець гарантував керівнику сільськогосподарського підприємства надати позитивний висновок за результатами податкової перевірки. Він також обіцяв не притягувати аграрія до адміністративної відповідальності за нібито нецільове використання земельних ділянок.

Свої "послуги" податківець оцінив у 99 тисяч гривень. Правоохоронці затримали зловмисника поблизу одного з торговельних центрів Черкас під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Викриття та затримання зловмисника проводилось спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури Черкаського гарнізону".

Читайте також: Заступника командира 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів затримано на хабарі 15 тис. грн від колишнього підлеглого. ФОТО



