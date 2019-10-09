Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема зі Львівщини до навчальних підрозділів Збройних Сил України скеровано перших 80 юнаків. З них 50 призовників поїхали до Житомира у навчальний центр Десантно-штурмових військ.

"Львівська область має завдання призвати і направити до Збройних Сил України та інших військових формувань 690 осіб. Призов розпочався з не дуже приємної ситуації. З огляду на те, що з 1 жовтня, дня офіційного старту кампанії, щодня на медкомісію викликали близько 50 призовників, ми маємо більше ніж 1200 ухильників від військової служби. Водночас переконаний, що план буде виконано, адже потенціал та ресурс достатній", - зазначив військовий комісар Львівщини полковник Олександр Тіщенко.

Він наголосив, що жодного зі строковиків не направлятимуть у район проведення операції Об’єднаних сил, за тими, хто працював, зберігатиметься місце роботи, їм виплатять одноразову допомогу розміром 3000 грн, і, звичайно, призовники будуть на повному державному забезпеченні.

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У так званих покупців не має зауважень щодо якості відбору призовників.

"Я задоволений своєю командою. Хлопці здорові і вмотивовані. Їдемо до навчальної частини в Миколаїв. Після тримісячних курсів призовники будуть розподілені до корабельного складу, частин морської піхоти та берегової артилерії", - розповів представник ВМС молодший лейтенант Сергій Голубцов.

У відомстві також зазначили, що пішов до армії і Андрій Кутинський. Йому було сім, коли мати забрала сина до Італії, куди поїхала на заробітки. Відтоді минуло тринадцять років. Увесь цей час він приїжджав до бабусі і дідуся лише раз на рік на місяць улітку. А цього року восени повернувся з Італії, щоб відслужити в українському війську. І, як і планував, служитиме у Десантно-штурмових військах.

Також до війська відправили понад 100 юнаків з Одещини. Як повідомив військовий комісар Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Євген Борисов, призовників відібрали майже з усіх куточків області. Усі юнаки пройшли детальний медичний огляд. Попереду - навчання у навчальних центрах і курс молодого бійця.

Загалом у ході цьогорічної осінньої кампанії до лав ЗС України та інших військових формувань планують призвати понад 800 мешканців Одеської області.

Кілька десятків призовників відправлено до підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил та Національної гвардії України з Харківщини.

Майбутніх захисників привітали обласний військовий комісар полковник Юрій Калгушкін, представники влади, громадських організацій, ветерани АТО/ООС.

Облвійськком подякував батькам за виховання синів-воїнів. Військовий капелан отець Сергій благословив юнаків на ратну службу. У ході призову "Осінь-2019" Харківщина направить до війська 1300 чоловіків.

Також 36 новобранців з Буковини вирушили до навчальних центрів Збройних Сил на Житомирщині та Львівщині.

Військовий комісар Чернівецького ОВК полковник Віталій Чурай запевнив рідних, що хлопцям забезпечені належні умови проходження служби.

"Упевнений, що через півтора року радісні батьки зустрінуть зміцнілих, загартованих, ще більше люблячих синів", - наголосив офіцер.



Фото: пресслужба Міноборони