"Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Житомир.info.

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Так, на сесії виступив депутат "Самопомочі" Остап Маланюк, який зачитав звернення із закликом до президента: " Ми, депутати Житомирської обласної ради рішуче заперечуємо спробам реалізації так званої "формули Штайнмаєра" та надання особливого статусу окупованим територіям та розміну перспектив української держави на примарний мир ціною приниження країною-агресором. Звертаємось до президента України: запровадити практику прийняття доленосних для держави рішень з урахуванням думки суспільства шляхом проведення всенародного референдуму".

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До депутатів також звернулися і представники громадськості, які прийшли на сесію з плакатами "Ні капітуляції" і "Ні відведенню військ".

Після цього голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко виклав свою позицію і позицію президента України щодо "формули Штайнмаєра": "Чи варто лякатись "формули Штайнмаєра"? Ні. Вона не передбачає, що Україна визнає анексію Криму, вона не відмовляється від Донбасу ні в якому разі, вона не передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть вже завтра, вона не передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть під дулами автоматів. "Формула Штайнмаєра" каже лише про одне: коли має запрацювати закон про особливий статус Донбасу – після проведення місцевих виборів, які відбудуться лише за Конституцією України, лише за законодавством України. І тим, хто каже: хто побоїться туди йти (брати участь у виборах), відповідаю – я не побоюся, я поїду, я там був".

Під час його промови хтось із громадських активістів спробував заперечити, але Бунечко вигукнув в його сторону: "Помовчіть, будь ласка".

В кінці свого виступу Віталій Бунечко кивав на попередників, які, за його словами, намагаються зараз розхитувати ситуацію на Майдані, а до цього "здали Крим" і допустили війну на сході України.

Звернення в результаті так і не було прийнято.

Глава ЖОДА Віталій Бунечко





Депутат від "Самопомочі" Остап Маланюк