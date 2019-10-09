Вандали залили жовтою фарбою пам'ятний знак воїнам АТО у Києві. ФОТО

Про це йдеться в повідомленні столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Учора до поліції звернувся співробітник парку ім. Рильського та повідомив, що меморіальна дошка воїнам АТО, яка розташовується на території парку, залита фарбою. Правоохоронці опитали заявника, відпрацювали прилеглу територію", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до п‘яти років обмеження волі.

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"Київ Оперативний" опублікував фото оскверненого меморіалу і повідомив, що фарбу з нього вдалося оперативно змити.