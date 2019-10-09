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09.10.19 15:07

"Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цьогоріч на головній українській виставці озброєння, військової та спеціальної техніки "Зброя та безпека - 2019" представлена продукція українського оборонпрому, а також 50 компаній з 16 країн-партнерів.

"Україна має всі підстави для того, щоб" Зброя та безпека "стала головною спеціалізованої виставковим майданчиком Східної Європи", - сказав Олександр Турчинов після відвідування виставки, повідомили Цензор.НЕТ в його пресслужбі.

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За словами Олександра Турчинова, щороку серед учасників виставки збільшується кількість українських приватних підприємств. "Не тільки державні потужні виробництва, а й саме компанії з недержавного сегменту економіки починають випускати дуже якісну зброю і військову техніку", - наголосив він, додавши, що з кожним роком якість і спектр пропозицій українських виробників зброї значно зростає.

Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 01

Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 02
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 03
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 04
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 05
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 06

Окрім того, Олександр Турчинов зазначив, що вперше на виставці представлений новий український мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", "який викликав значний інтерес військових експертів з багатьох країн".

"Національний оборонно-промисловий комплекс дозволяє забезпечити сучасною зброєю та військовою технікою наші ЗСУ та підняти на значно вищий рівень експортний потенціал країни. Ці задачі були і повинні залишатися головним пріоритетом для сектору безпеки і оборони України", - резюмував Олександр Турчинов.

Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 07
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 08

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