Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню громадянина однієї з країн Близького Сходу з боку "спецслужб ЛНР". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що випускник луганського університету періодично відвідував тимчасово окуповану територію у приватних справах. Під час останнього візиту під час перетину лінії розмежування через КПВВ "Станиця Луганська" іноземця затримали представники "спецслужби" бойовиків. У кайданках та з мішком на голові люди в масках відвезли його до підвального приміщення, облаштованого під тюремні каземати.

Три доби іноземця утримували у в’язниці, не висуваючи конкретних звинувачень. Згодом під тиском загроз фізичної розправи бойовики змусили іноземного громадянина погодитися на конфіденційну співпрацю. Він мав збирати для них інформацію про інших мешканців країн Близького Сходу, які перебувають чи відвідують ОРЛО або мають бізнес на підконтрольній українській владі території.

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Після повернення іноземця з так званої "ЛНР" співробітники української контррозвідки викрили факт його вербування "спецслужбою" бойовиків. Чоловік надав правоохоронцям детальні свідчення щодо обставин свого перебування у катівнях "МДБ" та вербування терористами.

Від початку 2019 року контррозвідники СБУ виявили на Луганщині вже декількох вихідців з Близького Сходу, завербованих так званим "МДБ ЛНР", для збирання на території України відомостей стосовно своїх співвітчизників. Служба безпеки України наголошує, що виконання іноземними громадянами завдань "спецслужб" проросійських терористів може призвести до кримінальної відповідальності за ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років. Звільняється від відповідальності особа, яка припинила незаконну діяльність та добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів вдалося запобігти заподіянню шкоди інтересам України".

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