Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, 6 жовтня 2019 року на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля однієї з квартир у житловому будинку на вул. Чигоріна відчувається неприємний запах, схожий на газ.

Працівники "Київської служби порятунку", які прибули на місце виклику, виявили біля дверей згаданої квартири сліди крові, що вели до виходу із під‘їзду, у зв’язку з чим на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Зламавши вхідні двері в квартиру, правоохоронці виявили у приміщенні тіло 22-річного уродженця республіки Азербайджан із ножовими пораненнями та численними тілесними ушкодженнями. Смерть чоловіка, за попередніми даними, настала за 3 дні до того.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили бензопилу, 3 каністри з пально-мастильною рідиною, гумову маску, сокиру, пакети та інше приладдя, за допомогою яких злочинець, імовірно, планував приховати сліди злочину шляхом розчленування тіла вбитого та вивезення його з місця вчинення злочину.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, у тому числі опрацювання відеозаписів з камер відеоспостереження та допитів свідків, слідчими та оперативними працівниками поліції здобуто докази причетності до вчинення злочину 23-річного громадянина Азербайджану, який виявився знайомим убитого.

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На цей час заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 6 погоджено повідомлення про підозру вказаній особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Під час розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцеперебування злочинця, встановлено, що останній перетнув державний кордон. На цей час вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Фото: пресслужба прокуратури