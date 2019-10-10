Меморіальні дошки загиблим українським воїнам Ігорю Шаврієву й Артему Джубатканову відкрито в Миколаєві. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради.

На будівлі школи №52 відкрито дошку Ігорю Костянтиновичу Шаврієву, 1981 року народження, уродженцю міста Теребовля Тернопільської області, старшому солдату, гранатометчику 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який 18 квітня 2016 поблизу села Широкине Волноваського району Донецької області підірвався на фугасі і від поранень помер в обласній клінічній лікарні Мечникова 23 квітня того ж року. Похований у Миколаєві.

На будівлі школи №39 відкрито дошку Артему Володимировичу Джубатканову, 1989 року народження, уродженцю Миколаєва, лейтенанту, командиру взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 31 липня 2014 під час спроби батальйону 25-ї повітряно-десантної бригади взяти штурмом місто Шахтарськ. Спочатку був похований найманцями РФ у Шахтарську, але 9 жовтня того ж року тіло було ексгумовано пошуковими системами місії "Евакуація 200", привезено в Дніпро, і поховано на Краснопільському кладовищі, як тимчасово невстановленого захисника України. Був опізнаний після експертизи ДНК, перевезений до Миколаєва й остаточно похований на кладовищі Мішково-Погорілове.