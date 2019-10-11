КОРД затримав уродженців Азербайджану за розбійний напад у Київській області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Близько другої години ночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про розбійний напад від 48-річного жителя одного із сіл Кагарлицького району, що на Київщині. Чоловік розповів, що до його будинку проникли четверо невідомих осіб, побили його, потім зв'язали сина і, погрожуючи застосуванням зброї, забрали наявні кошти – $37 тис. та 40 тис. гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На розкриття злочину було зорієнтовано всі оперативні підрозділи поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поблизу траси "Кременець-Ржищів", що проходить неподалік населеного пункту, де було скоєно злочин, правоохоронці виявили спалений автомобіль Opel Astra, на якому пересувалися нападники.

Вже за кілька годин, силами Управління карного розшуку ГУНП у Київській області, Обухівського відділу поліції, підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, за співпраці із 3 управлінням ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях та силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення Київщини було встановлено особи зловмисників, місце їхнього перебування. Усіх учасників нападу затримано.

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Злочинна група діяла у складі 6 уродженців Республіки Азербайджан, віком від 21 до 32 років, під керівництвом свого 35-річного земляка, а нині – мешканця Кагарлицького району Київської області. Організатор групи в минулому відбував покарання за пограбування в складі групи.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили речі потерпілих та поцуплені кошти.

Нині всі учасники злочинної групи затримані в порядку ст.208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Триває перевірка на причетність угрупування до аналогічних злочинів на території України.

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