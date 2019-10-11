Директор інтернату продавав у трудове рабство неповнолітніх у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"Поліцейські Запорізької області отримали оперативну інформацію про те, що керівник одного з інтернатів Запорізької області за грошову винагороду надає стороннім особам малолітніх підопічних для використання їх як робочої сили на приватних будівельних та господарчих об’єктах. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець міста Мелітополь", - йдеться в повідомленні.

10 жовтня працівники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців "КОРД", під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське.

На цей момент в інтернаті проводяться слідчі дії. Вирішується питання про затримання його керівника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 72-річний пенсіонер упродовж року розбещував чотирьох підлітків на Сумщині, - поліція



