Загороднюк вручив батькам загиблих українських Героїв відзнаки Міноборони. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Сьогодні, 11 жовтня, у Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України під час щоденного церемоніалу вшанування захисників України, Міністр оборони Андрій Загороднюк нагородив відомчими відзнаками батьків загиблих Героїв, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України під час бойових дій на Сході України.

"За безмежну батьківську стійкість, жертовність, вагомий внесок у патріотичне виховання захисників України, формування високих духовних і моральних якостей, активну громадянську діяльність та з нагоди Дня захисника України керівник військового відомства вручим батькам Українських Героїв відзнаки Міноборони — нагрудні знаки "Знак пошани" та подяки Міністерства оборони України", - сказано в повідомленні.

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Фото: пресслужба Міноборони