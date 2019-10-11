Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

"Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму в Україні! Сьогодні прожитковий мінімум (ПМ) перестав бути критерієм бідності і використовується як фіскальний індикатор. До нього "прив’язано" до понад 150 видів виплат та фінансових показників, серед яких: туристичний збір, аліменти, плата за видачу ліцензії, адмінпослуги, держмито, судовий збір, штрафи, заробітна плата, посадові оклади, стипендії, добові у відрядженнях тощо, крім соціальних виплат, пільг та пенсії", - написала Соколовська на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

На її думку, така "прив'язка" позбавляє державу можливості допомагати тим, хто цього дійсно потребує, а саме адресно боротися з подоланням бідності.

"Тому пропозиція, з якою я виступила сьогодні на Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – скасувати "прив'язку" до прожиткового мінімуму усіх видів виплат крім двох: Пенсії та Допомога малозабезпеченим сім'ям", - зазначила Соколовська.

Вона підкреслила, що при цьому розмір всіх інших виплат пропонується встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх щороку під час ухвалення бюджету.

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"Така реформа (відв'язка від прожиткового мінімуму) не призведе до зменшення розміру соцдопомог! Для сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, розміри виплат збільшуватимуться", - запевнила міністерка.

Водночас, за її словами, це дозволить реально допомогти сім'ям - щоб вони жили не нижче рівня бідності (прожиткового мінімуму), а державна соціальна допомога стане більш ефективною.







