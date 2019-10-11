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11.10.19 17:56

Поліція звільнила близько 30 осіб, яких утримували в рабстві на території занедбаної жіночої колонії на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські затримали членів угруповання, які з 2018 року завербували в трудове рабство близько 30 осіб - мешканців Нікополя, Покрови і Марганця Дніпропетровської області.

Про це повідомили в Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Люди жили в бараках на території колишньої жіночої колонії за високим парканом. Комплекс будівель перебував під цілодобовою охороною, зокрема з використанням собак.

Правоохоронці затримали двох осіб: 42-річного чоловіка і 41-річну жінку. Вони шукали і вербували людей для подальшої трудової експлуатації. Крім того, підозрювані стежили за утримуванням людей і контролювали їх роботу.

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Встановлено, що для вербування члени групи вибирали людей, які перебували в скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм високу зарплату, соціальний пакет та комфортні умови праці в Одеській області. Замість цього змушували тяжко працювати на сільськогосподарських угіддях по 12-13 годин. За будь-яку помилку жорстоко карали - били або позбавляли їжі.

Поліція звільнила близько 30 осіб, яких утримували в рабстві на території занедбаної жіночої колонії на Одещині 01

Поліція звільнила близько 30 осіб, яких утримували в рабстві на території занедбаної жіночої колонії на Одещині 02
Поліція звільнила близько 30 осіб, яких утримували в рабстві на території занедбаної жіночої колонії на Одещині 03

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