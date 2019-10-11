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11.10.19 17:59

Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб "перевірити лічильники", - "Кримська солідарність". ФОТОрепортаж

Російські силовики зі зброєю і в масках приїхали до мечеті села Курци в окупованому Криму під час п'ятничної молитви, щоб перевірити електролічильники.

Про це повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність" на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням від місцевих жителів, до мечеті с. Курци (Сімферопольський район) під'їхали представники силових структур, які на цей момент проводять оперативно-розшукові заходи з прихожанами мечеті, які завершили обов'язкову п'ятничну молитву. За даними місцевих жителів, з працівниками мечеті працюють індивідуально" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що біля будівлі мечеті зараз перебуває 2 Газелі, бронеавтомобіль "Тигр" та "Патріоти".

Парафіяни мечеті повідомляють, що силовики залишають територію мечеті. За словами силовиків, візит був пов'язаний з "перевіркою електричних лічильників та документів мечеті".

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Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб перевірити лічильники, - Кримська солідарність 01
Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб перевірити лічильники, - Кримська солідарність 02
Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб перевірити лічильники, - Кримська солідарність 03
Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб перевірити лічильники, - Кримська солідарність 04

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