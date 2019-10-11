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11.10.19 18:20

Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 жовтня, під час урочистих зборів з нагоди Дня захисника України, міністр оборони Андрій Загороднюк нагородив групу військовослужбовців та працівників Збройних Сил України відомчими нагородами і цінними подарунками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 01

Керівник військового відомства подякував особовому складу і цивільному персоналу за сумлінну службу Батьківщині, мужність і героїзм, побажав воїнам міцного здоров'я і волі до перемоги.

Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 02
Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 03

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Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 04

"Вітаю кожного з вас з Днем захисника України. Як міністр оборони і як громадянин України дякую всім за проявлені в непростий для держави час мужність і доблесть. Висловлюю подяку вашим батькам, які виховали таких синів і дочок, а також вашим рідним, які чекають вас вдома", - сказав Загороднюк.

Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 05
Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 06

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Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 07

Завершилися урочистості святковим концертом.

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