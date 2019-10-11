Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Керівник військового відомства подякував особовому складу і цивільному персоналу за сумлінну службу Батьківщині, мужність і героїзм, побажав воїнам міцного здоров'я і волі до перемоги.





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"Вітаю кожного з вас з Днем захисника України. Як міністр оборони і як громадянин України дякую всім за проявлені в непростий для держави час мужність і доблесть. Висловлюю подяку вашим батькам, які виховали таких синів і дочок, а також вашим рідним, які чекають вас вдома", - сказав Загороднюк.





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Завершилися урочистості святковим концертом.