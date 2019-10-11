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11.10.19 21:18

Меморіальну дошку загиблому українському бійцю Андрію Корні відкрили в Хоролі на Полтавщині. ФОТО

11 жовтня, в місті Хорол Полтавської області, на будівлі Хорольської гімназії урочисто відкрили меморіальну дошку Андрію Миколайовичу Корні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Хорольської міськради.

Андрій Корна, 1991 року народження, сержант, старшина 8-ї роти 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 12 жовтня 2018 року під час виконання бойового завдання в районі селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

"Страшна трагедія сталася напередодні святкування Дня захисника України та Дня козацтва України. Рік тому церемонія урочистого відзначення символічно значимого і важливого для військовослужбовців свята на центральній площі Хорола перервалася затяжною пазою, стихли голоси і музика. Із головної сцени керівники району повідомили приголомшливу для всієї громади звістку – загинув колишній випускник Хорольської гімназії, син, брат, однокласник, сусід, надійний друг і товариш, коханий, бойовий побратим, простий і життєрадісний Андрій Корна. Усього два місяці залишалося до завершення контракту і він мав би повернутися додому, до рідного Хорола, мав би жити, творити, любити… Але та злощасна хвилина обірвала молоде життя.

Минув цілий рік, але не стих біль гіркої втрати. У пам'ять про нашого Героя, 11 жовтня 2019 року, посмертно відкрито меморіальну дошку на стінах його рідної школи – Хорольської гімназії", - зазначається в повідомленні.

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Андрій Корна народився 30.07.1991 року в Хоролі. Навчався в Хорольській гімназії, яку закінчив у 2008 році. У 2011 році закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі (колишній університет споживчої кооперації).

У липні 2014 року вступив до лав батальйону "Азов", згодом ніс службу в батальйоні поліції спеціального призначення "Полтава". 28.12.2016 року підписав зі ЗСУ контракт.

Похований Андрій Корна в Хоролі. У нього залишилися батьки і брат".

Меморіальну дошку загиблому українському бійцю Андрію Корні відкрили в Хоролі на Полтавщині 01

Меморіальну дошку загиблому українському бійцю Андрію Корні відкрили в Хоролі на Полтавщині 02
Меморіальну дошку загиблому українському бійцю Андрію Корні відкрили в Хоролі на Полтавщині 03

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