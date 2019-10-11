Меморіальну дошку загиблому українському бійцю Андрію Корні відкрили в Хоролі на Полтавщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Хорольської міськради.

Андрій Корна, 1991 року народження, сержант, старшина 8-ї роти 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 12 жовтня 2018 року під час виконання бойового завдання в районі селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

"Страшна трагедія сталася напередодні святкування Дня захисника України та Дня козацтва України. Рік тому церемонія урочистого відзначення символічно значимого і важливого для військовослужбовців свята на центральній площі Хорола перервалася затяжною пазою, стихли голоси і музика. Із головної сцени керівники району повідомили приголомшливу для всієї громади звістку – загинув колишній випускник Хорольської гімназії, син, брат, однокласник, сусід, надійний друг і товариш, коханий, бойовий побратим, простий і життєрадісний Андрій Корна. Усього два місяці залишалося до завершення контракту і він мав би повернутися додому, до рідного Хорола, мав би жити, творити, любити… Але та злощасна хвилина обірвала молоде життя.

Минув цілий рік, але не стих біль гіркої втрати. У пам'ять про нашого Героя, 11 жовтня 2019 року, посмертно відкрито меморіальну дошку на стінах його рідної школи – Хорольської гімназії", - зазначається в повідомленні.

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Андрій Корна народився 30.07.1991 року в Хоролі. Навчався в Хорольській гімназії, яку закінчив у 2008 році. У 2011 році закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі (колишній університет споживчої кооперації).

У липні 2014 року вступив до лав батальйону "Азов", згодом ніс службу в батальйоні поліції спеціального призначення "Полтава". 28.12.2016 року підписав зі ЗСУ контракт.

Похований Андрій Корна в Хоролі. У нього залишилися батьки і брат".



