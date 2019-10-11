Військовослужбовці Канади провели в Україні ротацію. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на повідомлення Збройних сил Канади в Україні в Facebook.

"Місія незмінна, особи нові в операції UNIFIER. Підполковник Джефрі Туп прийняв командування Об'єднаної оперативно-тактичної групи-Україна від підполковника Фредеріка Коти в п'ятницю в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки поблизу с. Старичі. Близько 200 нових військовослужбовців Об'єднаної оперативно-тактичної групи-Україна раді продовжити плідну роботу своїх попередників", - сказано в повідомленні.

У Збройних силах Канади пообіцяли продовжувати роботу з посиленн українського війська.

"Всі ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з багатонаціональними партнерами, з якими ми працюємо разом над підтримкою програм з розвитку можливостей силових структур України", - відзначили канадські військові.

Вони також привітали своїх колег, які повертаються додому, "з прекрасними спогадами про неймовірну країну і чудові багатонаціональні відносини".

В рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців з 2015 року проводять заняття з українськими військовими і представниками силових відомств. За 4 роки у канадців навчалося понад 10 тис. українських воїнів.





