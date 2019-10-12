ДБР повідомило про підозру поліцейському, який п’яним влаштував смертельну ДТП. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, поліцейський у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки Skoda Octavia, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi 80. Унаслідок ДТП троє постраждалих зазнали численних травм. Їх було доставлено в лікарню, де один із них помер .

У разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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