ДБР повідомило про підозру поліцейському, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував смертельну ДТП. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, поліцейський у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки Skoda Octavia, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi 80. Унаслідок ДТП троє постраждалих зазнали численних травм. Їх було доставлено в лікарню, де один із них помер .
У разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.