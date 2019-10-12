Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи. ФОТОрепортаж

Про успішну операцію написав у фейсбуці перший заступник голови ДФС Сергій Білан, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час роботи оперативниками та аналітиками податкової міліції отримано дані про наміри ділків тіньового бізнесу перемістити велику партію сигарет до України. Зокрема, з ОАЕ через Сербію та Румунію (річкою Дунай), на адресу української компанії.

Під час подальшого моніторингу та аналізу цієї поставки нами було отримано інформацію про те, що українська компанія немає жодного відношення до цієї партії сигарет, документи були підроблені, а за планами зловмисників нелегальні сигарети мали бути вивантажені на території Румунії. Повідомили наших румунських партнерів та OLAF.

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Під час проведення подальшої спільної з іноземними партнерами операції сьогодні вночі румунською поліцією на судні, яке прямувало річкою Дунай, вилучено пів мільйона пачок сигарет марок "Ashima Luksory" та "Marble", - написав він.











