Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання. ФОТОрепортаж

Про це написала українська поетеса, краєзнавець, журналіст і громадський діяч Галина Фесюк, передає Цензор.НЕТ.
"Лев Скоп - неймовірний художник, мистецтвознавець, іконописець та й просто чудова людина, як і його дружина Тетяна Думан, якій зараз, як ніколи, потрібна наша з вами підтримка, адже хвороба не обирає...
Лев Скоп із дружиною певно єдині, хто від Майданівських подій до сьогоднішнього часу війни є найбільшими волонтерами українських захисників і активними учасниками подій. Це подружжя зібрало більш ніж 3 млн гривень на потреби нашої армії.
Але в їх сімю прийшла біда. Тетяна важко хвора. Вчора на концерті спільними зусиллями вдалось зібрати близько 600 000 гривень. На лікування ж Тетяні необхідно 35000 доларів, але ми віримо, що все вийде, адже ми разом можемо творити великі справи", - зазначила Фесюк.
Як пише сестра Тетяни Василина Думан, добігає кінця перший етап лікування - комбіновані радіо- і хіміотерапія в Ну-Меді.
"Нам наразі вдалося зібрати 1 130 720 грн. Це 41 505 євро, якщо я добре порахувала.
По потребах - 7 тисяч злотих доплатити тут в Ну-Меді, а також маємо зробити ще деякі дослідження пухлинного препарату щодо молекулярного аналізу і ефективності імунотерапії. Паралельно докуповуєм низку ліків, потрібних зараз як супровідні до хімії.
Ведемо переговори з клінікою в Кєльні (IOZK) - вони пропонують віротерапію. І активно розглядаєм інші варіанти. Якщо Кельн, то нас чекають витрати до 150 тисяч євро. Точніше знатимем після консультації (нам її назначили на 12 листопада)", - зазначила вона.
Карта Приватбанку для збору коштів на лікування: 4149 4991 1705 3445