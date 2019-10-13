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13.10.19 09:21

Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок. ФОТО

Військова прокуратура Вінницького гарнізону спільно з управлінням внутрішньої та власної безпеки "Південь" Держприкордонслужби та Державним бюро розслідувань у Хмельницькому затримали дільничного інспектора прикордонної служби під час одержання неправомірної вигоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України, встановлено, що дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Ямпіль" Могилів-Подільського прикордонного загону налагодив злочинну схему систематичного здирства.

За "винагороду" він сприяв громадянам у порушенні прикордонного режиму на державному кордоні та правил рибальства на прикордонній річці Дністер. В обмін на хабарі він не притягував порушників до адміністративної відповідальності.

Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок 01
Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок 02

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"Затриманому сержанту-прикордоннику планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також до суду буде направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Наразі предмет злочину вилучено.

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