Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України, встановлено, що дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Ямпіль" Могилів-Подільського прикордонного загону налагодив злочинну схему систематичного здирства.

За "винагороду" він сприяв громадянам у порушенні прикордонного режиму на державному кордоні та правил рибальства на прикордонній річці Дністер. В обмін на хабарі він не притягував порушників до адміністративної відповідальності.





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"Затриманому сержанту-прикордоннику планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також до суду буде направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Наразі предмет злочину вилучено.