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13.10.19 12:53

Меморіальні дошки полеглим воїнам Шолодьку та Пушкаруку відкрили на Житомирщині та Волині. ФОТОрепортаж

У Житомирській та Волинській областях відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття пам'ятних меморіальних дощок військовослужбовцям Збройних сил України, які загинули під час виконання бойових завдань на сході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Житомирі на фасаді будівлі Житомирської прокуратури відкрили меморіальну дошку Ігорю Шолодьку (позивний Спец), 10.10.1965 року народження, уродженцю селища міського типу Черняхів Житомирської області, слідчому прокуратури, солдату, розвіднику-снайперу 74-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 30 листопада 2014 року в бою за старий термінал Донецького аеропорту. Його поховано на Смолянському військовому кладовищі Житомира. У нього залишилися батьки, дружина і дочка.

Указом президента України №311/2015 від 4 червня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Нагороджено нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" (посмертно).

Меморіальні дошки полеглим воїнам Шолодьку та Пушкаруку відкрили на Житомирщині та Волині 01
Меморіальні дошки полеглим воїнам Шолодьку та Пушкаруку відкрили на Житомирщині та Волині 02
Меморіальні дошки полеглим воїнам Шолодьку та Пушкаруку відкрили на Житомирщині та Волині 03

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У місті Нововолинськ на будівлі Центру професійно-технічної освіти відкрили меморіальну дошку Олегу Пушкаруку, 1.02.1969 року народження, уродженцю Нововолинська, сержанту, головному сержанту 1-го взводу 9-ї роти 3-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 9 травня 2018 року під час відбиття атаки ворожої ДРГ на позиції ЗСУ між містами Золоте і Первомайськ (Попаснянський район Луганської області). Його поховано в Нововолинську. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Указом президента України №149/2019 від 18 квітня 2019 року "за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку" нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Меморіальні дошки полеглим воїнам Шолодьку та Пушкаруку відкрили на Житомирщині та Волині 04
Меморіальні дошки полеглим воїнам Шолодьку та Пушкаруку відкрили на Житомирщині та Волині 05
Меморіальні дошки полеглим воїнам Шолодьку та Пушкаруку відкрили на Житомирщині та Волині 06

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