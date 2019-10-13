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13.10.19 15:53

На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці. ФОТОрепортаж

12 жовтня з нагоди Дня захисника України у спортивному стрілецькому клубі Steel Argument під Києвом відбулись товариські стрілецькі змагання серед ветеранів АТО/ООС "Завжди готовий".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 01
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 02
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 03

Участь у змаганнях взяли 17 команд із різних підрозділів: ветерани-добровольці, десантники, артилеристи, бійці ССО, морпіхи, бійці "Альфи", аеророзвідники тощо.

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На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 04
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 05

Бійці стріляли з карабінів та пістолетів на різну відстань, а також по рухомій мішені. Додатковою дисципліною став мультимедійний тир.

На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 06
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 07
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 08

Перемогу на турнірі виборола команда Strange People, яка представляла полк особливого призначення Київської області. Друге місце посіла команда "Блогери" з 79-ї бригади, а третє – команда "ШХШ" із 501-го батальйону морської піхоти.

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На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 09
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 10
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 11
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 12
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 13

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