Одна людина загинула, одна - госпіталізована через аварію в Кіровоградській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт регіонального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався біля селища Приютівка на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрове. Автомобіль Chevrolet впав із моста на рейки, де його збив пасажирський поїзд №80 Київ-Дніпро.

"Водій загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні м. Олександрія", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що машина порвала контактну електромережу залізничної колії.











Фото: kr.dsns.gov.ua

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