Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал ДТП.kiev.ua у Facebook.

"Жахлива смертельна ДТП за участю швидкої на Троєщині, загинув водій. Попередньо, дівчина з двома дітьми на Пежо рухалася по вул. Ватутіна прямо до Троєщини на зелене світло. Швидка з хворою дитиною рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, швидка протаранила Пежо в лівий борт і перекинулася. Водій швидкої дуже вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Ще двоє лікарів швидкої в критичному стані були госпіталізовані, дитина в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждали також дівчина з Пежо і двоє її дітей. Усіх трьох також терміново госпіталізували.

За словами свідків водій швидкої увімкнув сирену за кілька секунд до удару.

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Пізніше стало відомо, що дорогою до лікарні померла дівчина - фельдшер зі швидкої на Перова, їй було 23 роки: "Її взяли на борт майже без ознак життя. Врятувати не вдалося. Таким чином, загиблих двоє".

"Дитина-пацієнт жива. Дитина, дівчинка зі швидкої, та її батьки, які були в салоні швидкої в момент удару, не зазнали важких травм. Дівчинка вже вдома з мамою. Попередньо, її везли на УЗД з приводу стороннього тіла в глотці. Важкого стану не було.

Отримати інформацію про стан дівчини-водійки Пежо та її дітей поки неможливо, відомо що вони не в тяжкому стані", - повідомляється на порталі ДТП.kiev.ua.











Фото: ДТП.kiev.ua







