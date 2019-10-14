"Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда (Гаврилюк) на своїй сторінці у Facebook.

"День захисника - це крута вечірка. Ламаємо стереотипи. Ветерани - круті! День захисника - це крута вечірка. Це круті рок-виконавці і багато своїх)))) Так тепло і добре давно не було! Олексій Гончарук - прем'єр-міністр України, ще жоден очільник уряду такого не робив! Респект від усіх!" - написала вона

Фото: Коляда (Гаврилюк)/Facebook

Як пише "Новинарня", за словами присутніх на вечірці, Гончарук вийшов на сцену під час виступу групи "Сокира Перуна" (відомо, що музиканти групи "Сокира Перуна" відомі ультраправими поглядами, а стиль своєї музики позиціонували як український white power rock).



Фото: Сергій Бондар/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": День захисника України - це наше національне свято, - Зеленський

Заначимо, Veterans Strong PARTY стала заключним акордом фестивалю "Дні захисників України", ініційованого та організованого самими ветеранами війни з Росією напередодні 14 жовтня.

У Docker Pub на Богатирській виступили групи "Сокира Перуна", "Кому вниз" та FRAM.

Благодійний концерт проводився за підтримки "Руху ветеранів України" і патріотичного руху "Гідність нації". Вхідний квиток коштував 100 гривень, усі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.



Фото: Гаврилюк/Facebook

Олексій Гончарук відомий як активний учасник Євромайдану та Революції Гідності. 29 серпня він очолив уряд.