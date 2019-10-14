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14.10.19 10:41

"Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна". ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав ветеранську вечірку в київському Docker pub.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда (Гаврилюк) на своїй сторінці у Facebook.

"День захисника - це крута вечірка. Ламаємо стереотипи. Ветерани - круті! День захисника - це крута вечірка. Це круті рок-виконавці і багато своїх)))) Так тепло і добре давно не було! Олексій Гончарук - прем'єр-міністр України, ще жоден очільник уряду такого не робив! Респект від усіх!" - написала вона

Ламаємо стереотипи: Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом Сокири Перуна 01

Фото: Коляда (Гаврилюк)/Facebook

Як пише "Новинарня", за словами присутніх на вечірці, Гончарук вийшов на сцену під час виступу групи "Сокира Перуна" (відомо, що музиканти групи "Сокира Перуна" відомі ультраправими поглядами, а стиль своєї музики позиціонували як український white power rock).

Ламаємо стереотипи: Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом Сокири Перуна 02
Фото: Сергій Бондар/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": День захисника України - це наше національне свято, - Зеленський

Заначимо, Veterans Strong PARTY стала заключним акордом фестивалю "Дні захисників України", ініційованого та організованого самими ветеранами війни з Росією напередодні 14 жовтня.

У Docker Pub на Богатирській виступили групи "Сокира Перуна", "Кому вниз" та FRAM.

Ламаємо стереотипи: Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом Сокири Перуна 03

Благодійний концерт проводився за підтримки "Руху ветеранів України" і патріотичного руху "Гідність нації". Вхідний квиток коштував 100 гривень, усі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.

Ламаємо стереотипи: Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом Сокири Перуна 04
Фото: Гаврилюк/Facebook

Олексій Гончарук відомий як активний учасник Євромайдану та Революції Гідності. 29 серпня він очолив уряд.

Ламаємо стереотипи: Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом Сокири Перуна 05

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