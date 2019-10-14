Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
14.10.19 13:43

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що робота української делегації в комітеті Парламентської асамблеї НАТО завершилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Робота в комітетах ПА НАТО закінчилася символічно для мене, бо прийом був у старовинному Ланкастер Хаус - саме там, де два роки тому проходила перша конференція на підтримку реформ в Україні...", - написала вона.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що "було приємно спілкуватися і з друзями України, і важливо провести розмови з тими колегами, хто поки що націлений на інший лад".

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 01

"Зворушливо було спостерігати за тим, як зовсім різні парламентарі та колеги з секретаріату Парламентської асамблеї НАТО тепло висловлювали свою повагу до п'ятого Президента України, Петра Порошенка. Таке ставлення транслюється в подальшу підтримку України.

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 02

Вірю, що велика ціль об'єднує та додає сил спільно працювати над її досягненням. Попереду пленарне засідання Асамблеї - робота продовжується", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра"

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 03

Як повідомлялося раніше, на Парламентській асамблеї Північноатлантичного альянсу ухвалили доповідь щодо України.

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 04
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 05
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 06
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 07
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 08
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 09
Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 10

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100