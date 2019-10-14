Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Робота в комітетах ПА НАТО закінчилася символічно для мене, бо прийом був у старовинному Ланкастер Хаус - саме там, де два роки тому проходила перша конференція на підтримку реформ в Україні...", - написала вона.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що "було приємно спілкуватися і з друзями України, і важливо провести розмови з тими колегами, хто поки що націлений на інший лад".

"Зворушливо було спостерігати за тим, як зовсім різні парламентарі та колеги з секретаріату Парламентської асамблеї НАТО тепло висловлювали свою повагу до п'ятого Президента України, Петра Порошенка. Таке ставлення транслюється в подальшу підтримку України.

Вірю, що велика ціль об'єднує та додає сил спільно працювати над її досягненням. Попереду пленарне засідання Асамблеї - робота продовжується", - додала вона.

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Як повідомлялося раніше, на Парламентській асамблеї Північноатлантичного альянсу ухвалили доповідь щодо України.













Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook