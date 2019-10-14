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14.10.19 15:19

На одного злодія в законі менше: в Києві "розкороновано" кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін. ФОТО

У Києві позбавили "титулу" відомого злодія в законі Андрія Нєдєлю/Львівського.

Про це повідомив колишній заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на урочистостях з нагоди весілля в сім’ї кримінального авторитета Олега Бакінського три злодії в законі позбавили статусу "злодій в законі" Андрія, відомого на прізвисько Нєдєля, він же Львівський, після чого його дуже побили і викинули за межі території.

"У злодіїв у законі можна порушувати закони будь-якої країни, але тільки не "закони" їхнього життя. Взагалі це дуже добре, в нашій країні на одного лідера злочинного угруповання стало менше. Неможливо піднятися на гору, не пройшовши весь шлях, обов‘язково буде падіння. Цей фрукт його не проходив, так було й буде завжди, оця закономірність точно для всіх", - написав Аброськін.

На одного злодія в законі менше: в Києві розкороновано кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін 01

За даними видання "Злочинний світ України", "розкоронацію" здійснили: Сергій Олійник на прізвисько Умка, Давид Озманов (Дато Краснодарський) та Нодар Асоян (Нодар Руставський), які були запрошені як гості на весілля.

На одного злодія в законі менше: в Києві розкороновано кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін 02

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Андрій Недзельський (Нєдєля, Андрій Львівський) - впливовий український кримінальний авторитет, злодій у законі (хоча на момент отримання "титулу" не відбував термін покарання в місцях позбавлення волі, що суперечить старим поняттям). Мав широкі зв'язки серед слов'янських і кавказьких злодіїв із клану Діда Гасана, був "смотрящим" в Україні та Києві, а також тримав український злодійський общак.

На одного злодія в законі менше: в Києві розкороновано кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін 03

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