Банер Free Markiv вивісили на будівлі головного управління Нацполіції. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомив представник МВС Артем Шевченко.

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Такий же банер найближчими днями повісять на будівлі Міністерства внутрішніх справ України. Це спільна ініціатива МВС та активістів руху "Free Markiv".

За словами Шевченка, це така психологічна підтримка для рідних Віталія.

"Ми будемо підтримувати його родину, підтримуємо усіх однодумців, тому долучилися до свого роду психологічної підтримки, розмістивши банер на центральних управліннях поліції та МВС. Так само ми допомагатимемо стороні захисту в обґрунтуванні мотивувальної частини вироку та залученні свідків, якщо потрібно, з нашого боку", — сказав Шевченко та додав, що сподівається на те, що суд апеляційної інстанції буде логічнішим та зваженішим.

14 жовтня у Києві активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа зібралися на акцію підтримки.

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